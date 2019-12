Muagututia in Cina? Il giocatore della Calzedonia nel roster del Tianjin

Probabilmente c'è un errore e se così non fosse la Calzedonia Verona avrebbe un grosso problema. Sul sito ufficiale del campionato cinese di pallavolo sono stati pubblicati i roster di tutte le squadre partecipanti. Tra i nomi degli atleti e degli allenatori ci sono pochissimi stranieri e tra di loro ce n'è uno che riguarda la BluVolley. È l'americato Garrett Thomas Muagututia che figura tra i giocatori della squadra di Tianjin. Peccato che Muagututia sia attualmente un giocatore della Calzedonia e che la notizia di un suo trasferimento in Cina non sia stata in alcun modo ufficializzata.

Muagututia è arrivato a Verona lo scorso ottobre a campionato in corso, a causa del nuovo infortunio del connazionale Thomas Jaeschke. Ora però, il giocatore sembra in partenza per la Cina, dove la Super League comincerà a gennaio. E se non dovesse trattarsi di un errore, la Calzedonia dovrebbe tornare di nuovo sul mercato per trovare uno schiacciatore.