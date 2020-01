«Ciao Kobe». Anche la Scaligera si unisce al lutto per la morte di Bryant

Ciao Kobe.

Tutto il mondo sportivo piange la scomparsa di un grandissimo campione del nostro sport. Nei nostri cuori, nella nostra mente...per sempre.

Così la Scaligera Basket ha commentato la notizia che nella serata di domenica ha sconvolto lo sport mondiale: in un incidente con l'elicottero avvenuto in California, ha perso la vita la leggenda NBA Kobe Bryant (41 anni), la figlia Gianna Maria (13 anni) e altre sette persone.

Vincitore di due Olimpiadi, cinque titoli NBA e 2 volte MVP delle Finals, sempre con la canotta dei Los Angeles Lakers, Bryant è stato uno dei più grandi giocatori di tutti tempi, in grado di conquistare il pubblico di tutto il mondo.

Dai 6 ai 13 anni la futura stella losangelina ha vissuto in Italia, dove il padre Joe giocava, imparando così l'italiano. Bryant inoltre era grande tifoso del Milan.