Vallese omaggia con un monumento il suo campione Elia Viviani

Vallese, la frazione di Oppeano dove è nato e dove vive il ciclista Elia Viviani, ha reso omaggio al suo campione con un monumento inaugurato ieri, 23 novembre. L'opera raffigura in forma stilizzata, ma con dimensioni superiori al quelle naturali, il ciclista veronese in sella alla sua bici sotto i cinque cerchi olimpici. Sul suo piedistallo è riportata la data in cui Elia Viviani vinse il suo oro alle Olimpiadi di Rio 2016.

Un grazie enorme a tutta la comunità cittadina - ha scritto Viviani su Facebook - Spero di regalarvi nuove emozioni a Tokyo 2020 e, perché no, la ragione per un nuovo monumento.