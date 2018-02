Obiettivo raggiunto, Calzedonia Verona vola alle semifinali di Coppa Cev

La BluVolley Calzedonia Verona ha raggiunto la semifinale di Coppa Cev. I gialloblu con lo stesso risultato dell'andata hanno battuto in Francia gli avversari del Montpellier.

I veronesi hanno sofferto e perso il primo set, ribaltando però poi il match dalla seconda frazione di gioco in poi con una prova di carattere. Il passaggio del turno era assicurato già con la vittoria del secondo e del terzo set, ma la Calzedonia ha chiuso l'incontro vincendo anche il quarto set ai vantaggio.

E per la BluVolley non c'è modo di tirare il fiato. Già domenica 4 marzo, i ragazzi allenati da Nikola Grbic torneranno in campo in campionato per affrontare Piacenza, in una gara decisiva per la definizione della griglia playoff. Si gioca all'Agsm Forum, ma la partita sarà trasmessa anche sulla Rai.

Abbiamo avuto un avvio molto difficile, eravamo molto tesi e abbiamo commesso una marea di errori che non sono da noi - è stato il commento di Grbic alla partita di Montpellier - Dal secondo set abbiamo giocato con Jaeschke e con Maar per mettere loro pressione in battuta. Abbiamo controllato la gara, la reazione è stata più che ottima perché sapevamo che sarebbe stato difficile con un avversario difficile che giocava in casa e che aveva il vantaggio di un eventuale golden set davanti ai propri spettatori. Non abbiamo permesso loro di giocarsi questa carta, ora come sempre archiviamo e pensiamo alla gara con Piacenza.

Montpellier Volley Uc – Calzedonia Verona 1-3 (18-25, 25-17, 25-18, 26-24)

Montpellier Volley Uc: Saitta 3, Delgado Escribano 6, Aganits 8, Patry 20, Bassereau 11, Kaba 5, Duee (L), Douib (L), Sens 5, Diachkov 2, Caporiondo 0, Cedic 0, Panou 0. N.E. Lecat. All. Lecat.

Calzedonia Verona: Stern 15, Spirito 3, Jaeschke 16, Pajenk 12, Manavinezhad 2, Birarelli 6, Pesaresi (L), Marretta 4, Maar 14, Grozdanov 3. N.E. Mengozzi, Frigo. All. Grbic.

Arbitri: Georgouleas, Wurtenberger.