Virtus Verona beffata a Modena, in superiorità numerica perde 1-0

In superiorità numerica, la Virtus Verona non è riuscita a far sua la partita ed è tornata addirittura a bocca asciutta dal campo del Modena. Ieri, 17 novembre, i veronesi hanno giocato al Braglia la 15esima giornata del campionato di Serie C ed hanno perso per 1-0.

Primo tempo terminato a reti bianche e con poche azioni da gol. È il Modena a fare la partita, ma la Virtus gli concede solo qualche tiro da fuori neutralizzati da Chiesa. I veronesi non sfruttano al meglio i contropiedi e sono imprecisi negli ultimi passaggi e nei tiri in porta.

La ripresa si apre con un episodio positivo per la Virtus, la seconda ammonizione per Stefanelli che lascia il Modena in dieci contro undici. I canarini però non si scoraggiano e ci provano subito con Spagnoli che dopo un buon controllo in area calcia alto. La replica scaligera è tutta in un tiro debole di Odogwu. Nonostante l'inferiorità numerica è il Modena che prova a far suo il match e ci riesce a dieci minuti dalla fine: ripartenza di Spagnoli, che forse con una trattenuta si libera fallosamente di Cutro e si invola verso la porta avversaria. Il tiro di Spagnoli è respinto da Chiesa, che però non può far nulla sul destro di Duca che trova il palo interno e la rete che decide l'incontro.