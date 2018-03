Milan - Chievo Verona, probabili formazioni | Maran: "Nuovo campionato"

Un nuovo campionato. È quello che si augurano di vivere il Chievo Verona e il suo allenatore Rolando Maran a partire da domani, 18 marzo, domenica in cui è in programma il turno numero 29 del campionato di Serie A. Un nuovo campionato che durerà 11 partite, contando anche il recupero contro il Sassuolo, e in queste partite i gialloblu dovranno trovare i punti necessari per centrare l'obiettivo salvezza.

L'avversario di domani sarà il Milan di Gennaro Gattuso, reduce dalla sconfitta in Europa League contro l'Arsenal che ha eliminato i rossoneri dalla competizione europea. Un Milan che farà di tutto per vincere, nonostante non abbia avuto molti giorni per prepararsi all'incontro. Il Chievo, invece, ha avuto una settimana per giungere pronto alla sfida che si giocherà a San Siro a partire dalle 15. Arbitra Mariani.

"È stata una settimana di grande lavoro e grandi riflessioni", ha dichiarato Maran alla vigilia del match, chiedendo ai suoi e anche a sé stesso di essere maggiormente incisivi. Gattuso ha invece parlato di "partita trappola", perché il Chievo si trova in una posizione di classifica che non gli appartiere.

Nessuno squalificato, ma sono sei gli indisponibili, quattro nel Milan e due nel Chievo. Gattuso dovrà fare a meno di Conti, Romagnoli, Abate e Calabria, mentre Maran non ha potuto convocare Meggiorini e Gamberini.

Queste le probabili formazioni: