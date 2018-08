Mercato, poker dell'Hellas: ufficiali Balkovec, Henderson, Tozzo e Ragusa

Giornata di botti di mercato per l'Hellas Verona, che tramite il proprio sito ha annunciato l'arrivo di ben 4 giocatori.

L'Hellas Verona FC comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, le prestazioni sportive dei calciatori Jure Balkovec e Liam Henderson. Il difensore sloveno, classe 1994, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021. Il centrocampista scozzese, classe 1996, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022.

Entrambi i calciatori si sono svincolati dal Bari, dove erano ai comandi dell'attuale allenatore gialloblu Fabio Grosso. Come dicevamo però, il venerdì del club scaligero è stato arricchito da altre due ufficialità.

L'Hellas Verona FC comunica di aver acquisito, a titolo a titolo temporaneo con opzione, le prestazioni sportive del calciatore Andrea Tozzo dalla società UC Sampdoria. Per il portiere classe 1992 si tratta di un ritorno, avendo già vestito la maglia dell'Hellas Verona nel Settore Giovanile.

E ancora.

L'Hellas Verona FC comunica di aver acquisito, in prestito oneroso con obbligo di riscatto, le prestazioni sportive dell'attaccante classe 1990 Antonino Ragusa dalla società US Sassuolo. Il calciatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022.

Dopo la partenza di Nicolas per il Friuli dunque, ecco un altro estremo difensore per Grosso, con Ragusa che va invece a completare il reparto offensivo scaligero.

Ma il mercato dell'Hellas non si ferma qui. Mentre Dawidowicz pare destinato al Palermo, sarebbe ai dettagli ormai il trasferimento di Luca Marrone (anche lui già allenato dall'attuale mister scaligero) dalla Juventus: il giocatore infatti, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, avrebbe accettato il ritorno a Verona, dove dovrebbe arrivare con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione.

Chi invece potrebbe salutare la città di Romeo e Giulietta è Giampaolo Pazzini, sul quale avrebbe messo gli occhi il Frosinone in vista dell'imminente inizio del campionato di Serie A.