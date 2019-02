Mercato. Tra addii e ritorni, il Chievo mette a segno il colpo Piazon

Tra nostalgici ritorni e dolorose partenze, il calciomercato si è concluso anche per il Chievo Verona, impegnato nella rincorsa alla salvezza dall'ultima posizione in classifica e bisognoso quindi di "aggiustare" la rosa nelle mani di Domenico Di Carlo.

Nei giorni scorsi, all'ombra della diga, era tornato Ezequiel Schelotto, mentre per Assane Dioussé si tratta della prima esperienza veronese. Ma negli ultimi giorni di mercato ha deciso di fare ritorno nel quartiere scaligero anche il difensore Marco Andreolli, che ha firmato un contratto che scade alla fine di giugno. Dal Chelsea invece, con la formula del prestito con diritto di riscatto, è arrivato il centrocampista Lucas Domingues Piazon, che cerca la definitiva conferma nei massimi campionati europei, mentre il giovane Nuno Pina Nunes è giunto dal Genoa a titolo definitivo. Con la formula del prestito secco invece, è arrivato dall'Inter l'attaccante classe 2000 Felice D’Amico.

Anche alcune partenze importanti sono state registrate nei giorni scorsi, dopo quelle di Birsa e Radovanovic. Fabrizio Cacciatore ad esempio ha seguito il centrocampista sloveno a Cagliari, in prestito con obbligo di riscatto, mentre Joel Obi vestirà la maglia dell'Antalyaspor fino a fine stagione, con la formazione turca che potrà decidere se riscattarlo o meno.

Michele Rigione è andato in prestito al Novara, Ali Sowe si è invece accasato al Cska Sofia e Lamin Jallow alla Salernitana. Alejandro Rodriguez, rientrato dal prestito all’Empoli, è stato ceduto in prestito con obbligo di riscatto al Brescia. Ivan Michelotti ha invece firmato con il Torino, Manlio Di Masi con il Foggia e Daniel Liberal con la Fermana.

