Il CdA dà il via libera e Maurizio Setti mette le mani anche sul Mantova

La società Fiduciaria Emiliana S.p.a. ha formulato una proposta irrevocabile, volta a sottoscrivere un aumento del capitale sociale della società Mantova 1911 ad essa dedicato, dell’importo di € 623.000,00.

In tale proposta si specifica che l’importo di € 623.000,00 sarà versato dalla stessa Fiduciaria Emiliana non appena il relativo aumento di capitale sarà deliberato dagli organi di Mantova 1911. Il Consiglio di amministrazione di Mantova 1911, in adempimento dei propri obblighi di legge e statutari, ha immediatamente convocato l’assemblea dei soci per il giorno 26 giugno prossimo, al fine di discutere e di deliberare su tale proposta. Nella stessa assemblea verrà discussa e deliberata anche la proposta di modifica della composizione del Consiglio di amministrazione, in conformità agli accordi intervenuti con la società Heritage Sports Europe Ltd. Il Consiglio di amministrazione di Mantova 1911 rileva che, ove approvati dall’assemblea dei soci, tanto l’aumento di capitale, quanto il rinnovo dello stesso Consiglio di amministrazione, garantiscono un’ulteriore rafforzamento della società sotto il profilo finanziario, organizzativo e di conseguenza tecnico, in conformità al progetto triennale presentato la scorsa estate, che prosegue e che, maggiormente, si consolida.

Con questo comunicato, pubblicato il 15 giugno, il Consiglio di Amministrazione di Mantova 1911 annunciava che la trattativa per l'acquisizione del club lombardo da parte di Maurizio Setti era entrata nella sua fase "calda". E nella serata di martedì il CdA ha dato il via libera all'entrata del presidente gialloblu con il 50,73% delle quote, ed il solo voto contrario di Federico Strafinger, presente alla riunione in rappresentanza di Pablo Dana, come riporta la Voce di Mantova.

Ora Setti ha 30 giorni di tempo per versare quanto pattuito.