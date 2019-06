Tezenis Verona e Udom, ambizione condivisa. «Qui mi sento a casa»

Poteva accettare offerte di club di Serie A, ma in Serie A lui ci vuole arrivare con la maglia della Tezenis Verona.

Mattia Udom continua ad essere un giocatore della Scaligera Basket. Atleta e società onoreranno per un'altro anno l'accordo sottoscritto la scorsa estate e per Udom sarà il terzo anno consecutivo in gialloblu. Finora, per lui, con la maglia della Tezenis: 64 presenze con una media di 26,2 minuti a gara, 10,6 punti e 7,1 rimbalzi.

A Verona mi sento a casa, la mia unica volontà era quella di continuare qui - ha detto Udom - Sono molto contento di questo perché, nella mia carriera, non avevo mai giocato più di una stagione consecutiva con la stessa maglia. Qui a Verona ho trovato una società di livello, con programmi ed ambizione, la stessa che mi accompagna giorno dopo giorno in palestra. E proprio per questa ambizione condivisa voglio continuare, cercando di ottenere i massimi risultati con questa maglia.

Udom, insieme a Candussi, Severini, Guglielmi, Ikangi, Quarisa ed Oboe, hanno intanto terminato ieri, 21 giugno, le due settimane di allenamenti post campionato, insieme al coach Luca Dalmonte, all'assistente Michele Dall'Ora e al preparatore atletico Matteo Ferrari. Non ne sono previsti altri fino all'inizio della prossima stagione, ma individualmente i singoli atleti avranno un programma da seguire in questa sosta estiva.

Sosta forzata, invece, per Mitchell Poletti che nei giorni scorsi si è sottoposto a Reggio Emilia ad un intervento in artroscopia al ginocchio destro per la rimozione di frammenti cartilaginei. Dopo un periodo di riposo, Poletti si sottoporrà ad una rieducazione personalizzata a Forlì per tornare pronto sul parquet per la prossima stagione.