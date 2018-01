Hellas Verona, Martin Caceres saluta i suoi ex compagni: "Mesi bellissimi"

Doppia seduta di allenamento oggi, 14 gennaio, per i giocatori dell'Hellas Verona. Agli ordini dell'allenatore Fabio Pecchia, i gialloblu si sono allenati sia al mattino che al pomeriggio allo Sporting Center "Il Paradiso" di Peschiera. Come riporta la stessa società, al mattino gli atleti sono stati divisi in due gruppi che si sono alternati nel lavoro in palestra, negli esercizi sul campo e nello sviluppo tattico. Al pomeriggio, la squadra si è riscaldata per poi dedicarsi nell'uno contro uno e nelle partitelle a campi ridotti. Domani sarà giorno di riposo e poi da martedì gli allenamenti riprenderanno in vista della ripresa del campionato di Serie A, in cui l'Hellas ospiterà il Crotone al Bentegodi domenica 21 gennaio.

Prima dell'allenamento del pomeriggio, la squadra ha ricevuto la visita di Martin Caceres, che ha iniziato la stagione in maglia gialloblu ma che in questa finestra invernale di mercato è passato alla Lazio. Il saluto del difensore è stato anche registrato in un video, condiviso da Caceres sul suo profilo Instagram.