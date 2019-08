Si complica l'affare Mario Balotelli al Verona: spunta un'offerta del Flamengo

Potrebbe essersi già spenta la fiammella di speranza di quanti a Verona avrebbero gradito l'arrivo per la prossima stagione tra le fila dell'Hellas di "Super Mario" Balotelli. L'attaccante italiano, svincolato di lusso, aveva ricevuto nei giorni scorsi una proposta dal club gialloblu ed ufficialmente la risposta non pare essere stata ancora data. Ma la novità dell'ultima ora è l'interessamento al giocatore da parte di un altro club.

Si tratta della squadra brasiliana del Flamengo, la stessa dove gioca un certo Gabigol, e chissà che anche questo non possa influire sulle decisioni di Balotelli circa il suo futuro calcistico. Il tecnico del club di Rio Jesùs da tempo chiede un attaccante d'area, e Balotelli potrebbe fare al caso suo. Lo ha confermato lo stesso presidente del Flamengo Rodolfo Landim: «Non è certo una novità che da quando è arrivato Jesùs ci abbia chiesto un attaccante d'area. E da questo punto di vista Balotelli è un grande giocatore. Abbiamo avuto un colloquio con lui».

Rischia dunque di sfumare quello che, se dovesse concretizzarsi, sarebbe sicuramento un colpo storico per l'Hellas Verona. Balotelli ha dimostrato in passato di avere un carattere non semplice da gestire, ma le sue doti fisiche e tecniche sono difficilmente contestabili. Un attaccante del suo calibro e della sua esperienza, oramai decisamente internazionale, potrebbe sicuramente garantire, al netto delle incognite comportamentali, un salto di qualità importante alla formazione gialloblu.

Non a caso le parole di mister Ivan Juric su Balotelli sono state tutt'altro che negative. Detto ciò, ora di mezzo c'è il Flamengo e, alla fine, comunque andrà a finire, non è difficile ipotizzare che la tifoseria gialloblu resterà per metà contenta e per metà insoddisfatta, sia per l'eventuale arrivo al Verona di Balotelli, sia per il suo ipotetico mancato approdo.