Maltempo annulla la tappa di Iseo del Palio delle Bisse. Oggi a Garda

C’era molta attesa sabato scorso, 6 luglio, a Iseo per il ritorno del competizione della Lega Bisse del Garda in acque sebine, dopo sette anni dall'ultima gara disputata a Monte Isola. Il tifo da stadio, però, è stato rimandato alla prossima stagione. La gara è stata infatti annullata a causa del moto ondoso sui 339 metri del campo di regata. E come da regolamento la serata non verrà ripetuta. Il Palio delle Bisse, comunque, non si ferma. La quinta regata questa sera, 13 luglio, si disputerà a Garda.

Ad Iseo, si è tentato il possibile per disputare tutte le manche. Dopo la riunione del consiglio di regata alle 18.30, la sfilata a terra degli equipaggi un'ora dopo e quella successiva in acqua delle imbarcazioni, la giuria ha saggiamente anticipato l'inizio delle prove per evitare l'arrivo del temporale che stava facendo capolino all'orizzonte.

Nonostante qualche prova di equilibrismo dei vogatori, la prima regata riservata al gruppo C degli esordienti, si è conclusa regolarmente con la vittoria Iole, bissa iseana di Monte Isola che ha battuto sul filo di lana i rivali di La Sengia di Garda. Terzo posto per Betty di Cassone e quarta piazza per Sebina.

Al termine della prima manche, la giuria ha deciso di sospendere per trenta minuti le gare nella speranza che il moto ondoso potesse attenuarsi, ma alle 21.45 le condizioni erano tali da rendere impraticabile la competizione.

Tutto annullato, dunque, e classifica che rimane invariata. Nel gruppo A guida Arilica di Peschiera con 89 punti, seguita dai campioni in carica di Clusanina con 88. Terzo posto a pari merito per Villanella di Gargnano e Peschiera con 84. Poi Garda a 82 punti.