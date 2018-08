Ufficializzato il nuovo main sponsor dell'Hellas Verona, è il Gruppo Sinergy: "Orgogliosi"

Nella giornata di oggi, venerdì 24 agosto, è stata ufficialmente sancita la partnership tra Hellas Verona e Gruppo Sinergy, azienda scaligera attiva nella fornitura di energia elettrica e gas.

La realtà fondata da Filippo Piccoli, che al termine del primo semestre 2018 ha raggiunto i 18mila clienti, rivestirà il ruolo di Main Sponsor: «Siamo orgogliosi di aver definito un accordo di questa portata con una società prestigiosa come quella gialloblù. Gruppo Sinergy è un’impresa che proprio a Verona ha le sue radici e si pone come obiettivo una presenza sempre più capillare sul territorio» sostiene l’amministratore delegato. «La scelta di tale operazione è frutto della passione per questi colori, che mi caratterizza sin da bambino, e dall’intenzione di accrescere la notorietà del nostro marchio a livello nazionale. La forte passione è un tratto che contraddistingue l’Hellas e nel quale ci rispecchiamo, con la volontà di raggiungere traguardi ambiziosi».

Grande soddisfazione da parte del presidente dell'Hellas Verona Maurizio Setti: «Siamo orgogliosi che un altro importante partner del territorio abbia deciso di sostenere l’Hellas Verona, in questo caso come main sponsor del club. Gruppo Sinergy è una realtà radicata ed in forte sviluppo, arrivato anche seguendo l’ambizione e la passione che accomunano la società gialloblù all’azienda fondata dal dott. Piccoli. Mi auguro che questo sia l’inizio di un percorso che porti a raggiungere due eccellenze veronesi traguardi sempre più prestigiosi».