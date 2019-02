Se n'è andato Ranghino, una promozione e 193 presenze nell'Hellas

‪L'Hellas Verona si stringe attorno alla famiglia dell'ex terzino gialloblù Roberto Ranghino, scomparso in queste ore. A Roberto, 193 presenze nell'Hellas tra gli anni '60 e '70, il nostro saluto.‬

Questo è il messaggio scritto sulla pagina Facebook dell'Hellas Verona dopo che in città era giunta la notizia della morte di Roberto Ranghino. L'ex calciatore era nato ad Omegna l'11 maggio 1944 e nella sua città si è spento oggi, 20 febbraio, a 74 anni.

Nell'Hellas Verona giocò in totale otto stagioni, dal '65 al '70 e poi dal '71 al '73 dopo una parentesi con la Ternana. In maglia gialloblu, ha conquistato una promozione in Serie A nella stagione '67-'68 e poi ha contribuito alla permanenza del club nel massimo campionato.