Il ritorno di Marrone: "Voglio dare una mano per riportare l'Hellas dove merita"

Sono queste le prime parole di Luca Marrone, riportate da sito dell'Hellas Verona, nella conferenza stampa di presentazione della sua seconda vita in gialloblu. Il giocatore è tornato sulle sponde dell'Adige con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

Anche lui è stato un valore aggiunto per scegliere l'Hellas, oltre al fatto che ritrovo alcuni ex compagni di squadra. Grosso è molto preparato e cura i dettagli in modo maniacale, sa variare e usare più moduli, un fattore utile in un campionato come la B. Il mio ruolo? E' tutto nelle mani del mister, sono diversi anni che faccio il difensore centrale con continuità, penso mi abbiano scelto per quel ruolo. Fisicamente e mentalmente mi sento molto bene, spero di dare continuità alla scorsa, positiva, stagione. In questi anni ho seguito con affetto il Verona, ho un bellissimo ricordo di qui e vorrei dare una mano per riportare l'Hellas dove merita. Già in Coppa Italia ho trovato un ambiente molto positivo, che ci potrà dare una grande mano.