"Un vero esempio positivo". La campionessa Lorena Zocca in Regione

“È stato emozionante ripercorrere la carriera agonistica della campionessa di Bussolengo, Lorena Zocca". Ha detto l'assessore regionale all’istruzione e formazione Elena Donazzan, all'incontro con la plurimedagliata ciclista veronese.

"Una vera e propria passione per il ciclismo e per la propria terra nata fin dall’età di 12 anni – afferma Elena Donazzan, in una pausa dei lavori del Consiglio regionale del Veneto -. Dopo un inizio promettente da mezzofondista infatti, Lorena ha deciso di cimentarsi in una nuova sfida abbracciando la MTB, affascinata dal contatto stretto con la natura e da una competizione ancor più ardua. I risultati le danno ragione”.

Il riconoscimento più prestigioso ottenuto dall’atleta veronese è il titolo Mondiale XC MW 40-44 conquistato il 21 giugno scorso sulle vette dei Pirenei a Vallnord, nel Principato di Andorra. Da non dimenticare, inoltre, un poker di ori nei campionati MX Italiani ed Europei Marathon di Svit, Malè, Nei, Grumello del Monte e Milo, decine di qualificazioni da podio sia per la specialità MX che Cross Country, e le tante vittorie nei circuiti nazionali e regionali.

“Ho molto apprezzato – continua Donazzan - la determinazione e l’umiltà che trasparivano dalle parole di questa nostra campionessa veneta: un vero e proprio esempio positivo di vita e di sport. L’incontro di oggi è stato per me l’occasione non solo per complimentarmi per l’invidiabile carriera agonistica, ma anche per invitare Lorena Zocca, come testimonial, alle Giornate dello sport promosse dal mio assessorato: una iniziativa che ogni anno coinvolge gli studenti delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado e delle scuole di formazione professionale del Veneto, al fine di promuovere la cultura e la pratica sportiva.

Abbiamo bisogno nelle nostre scuole di esempi – conclude l’assessore - sono convinta che per i nostri giovani studenti valga molto più di tante parole un fulgido esempio di impegno e serietà quale appunto quello di Lorena”.