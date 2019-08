Lecce - Hellas Verona, probabili formazioni | Forza del gruppo contro aggressività

Bogdan Jocic ed Eddie Salcedo, sono questi gli ultimi due acquisti annunciati dall'Hellas Verona. Jocic è un centrocampista serbo, classe 2001, da poco convocato dalla propria nazionale Under 19. Salcedo ha la stessa età di Jocic e arriva dall'Inter al Verona, passando per il Genoa.

Due rinforzi per la squadra di Ivan Juric, che però dovranno attendere un po' prima di vestire la maglia gialloblu in una gara ufficiale. Di sicuro non ci saranno domani, 1 settembre, nella seconda giornata del campionato di Serie A, quando l'Hellas andrà a far visita al Lecce. Sarà la prima sfida tra due neopromosse e ad arbitrarla sarà Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata. Sarà lui a dare il fischio d'inizio allo stadio Via Del Mare alle 20.45.

Sarà pure la seconda gara di campionato e quindi di tempo per rimediare ce n'è tanto per tutti, ma per mister Juric quella di domani è già una gara che vale molto. «Giochiamo contro una nostra diretta concorrente - ha detto il tecnico dei veronesi - Il nostro obiettivo è chiarissimo, ovvero la salvezza e tutto sarà pensato in quest'ottica. Ogni gara deve essere affrontata tenendolo presente, fermo restando che abbiamo le caratteristiche per fare un bel calcio aggressivo e su questo abbiamo lavorato costruendo la squadra».

Il Lecce si attende un Hellas aggressivo e ben organizzato e l'allenatore dei salentini Fabio Liverani si affida alla forza del gruppo per conquistare i suoi primi punti in classifica. «La nostra forza in questi anni è stato il gruppo - ha dichiarato - È da li che abbiamo costruito le fondamenta di quello che abbiamo fatto».

Due gli squalificati, uno per squadra. Juric non potrà schierare Dawidowicz, mentre Liverani non disporrà di Faris. Nella lista degli indisponibili anche gli infortunati Badu e Crescenzi nell'Hellas e Meccariello e Lo Faso nel Lecce. Queste le probabili formazioni: