Lecce - Hellas Verona 0-1 | Segna l'ex Pessina e i gialloblu espugnano il Via del Mare

Arrivano tre punti d'oro al termine di una gara giocata ad armi pari dall'inizio alla fine. I gialloblu di Juric hanno dimostrato carattere da vendere e una buona organizzazione tattica che, soprattutto nella fase centrale del primo tempo, ha consentito al Verona di tenere in mano per lunghi tratti il pallino del gioco.

A inizio gara sono stati i padroni di casa a rendersi pericolosi con un bel colpo di testa di Luciani al 4°. La pronta replica degli ospiti non si è fatta però attendere con il colpo di testa al 9° di Rrahmani e al 12° con la conclusione a lato di Tutino. Ma la vera occasione per il vantaggio gialloblu è arrivata al 20°, sugli sviluppi di un corner dalla sinistra: inzuccata ancora del gigante Rrahmani e subito dopo colpo di testa a botta sicura di Zaccagni, ma questa volta a dire "no" è stato il palo.

Hellas sfortunato che però nelle fasi centrali del primo tempo ha fatto vedere le cose migliori, con un ottimo fraseggio a centrocampo ed efficaci movimenti in attacco. Al 35° è arrivata un'altra ghiotta occasione, in questo caso frutto di un perfetto scambio tra Zaccagni e Lazovic, con quest'ultimo che da posizione defilata sulla sinistra in area ha calciato dritto per dritto contro il portiere avversario. L'ultima chance prima del riposo è stata di marca giallorossa, con la conclusione di Mancosu al 46° che si è però spenta alta sopra la traversa della porta di SIlvestri.

Nel secondo tempo i giocatori di Liverani sono parsi entrare in campo con una maggiore convinzione e, complice anche un calo fisico, i gialloblu hanno arretrato il loro baricentro d'azione. Al 47° Majer ha avuto l'opportunità di portare in vantaggio i suoi, ma il suo tiro da ottima posizione è terminato a lato. Juric ha quindi dato avvio alla doverosa girandola di cambi, preferendo sempre lasciare Pazzini in panchina. Dentro Verre per Tutino, poi Pessina per Henderson e infine Bocchetti per Kumbulla.

A risultare decisivo è stato proprio l'ingresso in campo di Pessina, bravissimo a sfruttare al meglio la prima palla buona che gli è capitata sui piedi all'80° di gioco: sgroppata di Lazovic sulla sinistra, cross al centro, velo intelligente di Zaccagni e conclusione perfetta di Pessina. È la rete che vale tre punti, meritati e fondamentali in prospettiva salvezza. Ora c'è la pausa per le nazionali, e quando tornerà il campionato sarà la volta di una sfida dal sapore sempre un po' "magico": quella contro il Milan al Bentegodi.