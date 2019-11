Tezenis Verona, vittoria ritrovata ad Imola. Punteggio finale: 65-77

Archiviata la sconfitta interna contro Piacenza, la Tezenis Verona ritrova subito la vittori sul campo di Imola, griffata Le Naturelle. I gialloblu hanno preso il largo già dal primo quarto ed hanno raggiunto il massimo vantaggio nel terzo parziale, resistendo poi negli ultimi 10 minuti al ritorno degli avversari.

Primo quarto dall'inizio incerto per la Tezenis, che entra nel match grazie ai punti di Candussi e Udom. Dal 10-7 parte il primo break dei gialloblu con in canestri di Severini e Udom, Imola pareggia sul 12-12, ma poi arriva il supporto di Rosselli e Love e nonostante un Candussi limitato dai falli, Verona chiude la frazione sul +8 (13-21).

Nel secondo parziale, il vantaggio della Tezenis va in doppia cifra. A far più male agli avversari sono Poletti e Rosselli, anche se Verona non trova i canestri pesanti che vorrebbe dalla lunga distanza. Il lavoro della difesa scaligera permette alla squadra ospite di mantenersi in vantaggio e il canestro finale di Severini fissa il punteggio sul 27-40.

Nel terzo quarto la Tezenis non rifiata ed alimenta il suo vantaggio dagli avversari (29-47). La Le Naturelle Imola cerca di rientrare in partita con Morse, ma Verona resiste e conclude il parziale sul 49-65.

Ad Imola restano dieci minuti per recuperare lo svantaggio ed alza l'intensità di gioco. La Tezenis si mantiene sul +15 (53-68), ma poi subisce un break di 12 punti che rimette tutto in discussione. Imola non completa la rimonta e Verona torna a respirare portandosi sul +10 (62-72). Il match è ormai chiuso e nel finale c'è tempo per i canestri che decretano il risultato finale. Verona batte Imola 65-77.

Le Naturelle Imola Basket - Tezenis Verona 65-77

Le Naturelle Imola Basket: Anthony Morse 25 (11/18, 0/0), Timothy Jermaine Bowers 17 (5/9, 0/2), Lorenzo Baldasso 8 (1/4, 2/4), Luca Valentini 5 (1/2, 0/1), Celis Taflaj 3 (0/2, 1/5), Tommaso Ingrosso 3 (1/7, 0/2), Stefano Masciadri 2 (1/2, 0/3), Robert Fultz 2 (1/2, 0/3), Giorgio Calvi 0 (0/0, 0/0), Alessandro Alberti 0 (0/0, 0/0).

Tezenis Verona: Giovanni Severini 15 (0/0, 4/9), Francesco Candussi 13 (4/5, 1/2), Mattia Udom 13 (4/5, 1/2), Mitchell Poletti 12 (6/10, 0/3), Jermaine Love 10 (3/5, 1/5), Guido Rosselli 8 (2/4, 1/4), Giovanni Tomassini 2 (1/2, 0/3), Alessandro Morgillo 2 (1/4, 0/0), Roberto Prandin 2 (1/2, 0/0), Davide Guglielmi 0 (0/0, 0/0), Kenny Hasbrouck 0 (0/0, 0/0).