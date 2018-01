Lazio - Chievo Verona, le probabili formazioni | Maran ancora alle prese con gli infortuni

Conclusa la pausa, la Serie A torna in campo per la ventunesima giornata, nella quale il Chievo Verona fa visita alla Lazio alle ore 15 di domenica 21 gennaio.

Inzaghi deve difendere il posto Champions dall'assalto dei cugini romanisti e magari provare ad insidiare il terzo posto dell'Inter, ma per fare questo deve conquistare i tre punti contro i veronesi e sperare in un risultato favorevole nel posticipo di domenica.

La squadra di Maran arriva da un periodo piuttoso complicato, che l'ha vista vincere solamente due volte nelle ultime dodici partite e perdere di conseguenza diverse posizioni in classifica. I clivensi quindi vanno a Roma con l'intenzione di riscattarsi e riprendere la propria marcia.

I PRECEDENTI - Allo stadio Olimpico le due formazioni si sono affrontate in 15 occasioni nella massima serie e solamente in 3 di queste i padroni di casa ne sono usciti vincitori. 7 infatti sono i pareggi, mentre 5 sono i successi dei clivensi in terra laziale.

QUI LAZIO - "In questi giorni i miei uomini hanno lavorato molto bene. Prima di staccare la spina con la sosta, il gruppo ha aperto al meglio il girone di ritorno con la vittoria di Ferrara; da lunedì scorso però, i ragazzi stanno lavorando bene, ora ci attende subito un banco di prova molto importante.

Caceres sarà un valore aggiunto per noi, ci aiuterà durante questo cammino, è un ragazzo che si è inserito molto bene, è disponibile e vanta grande esperienza: da qui alla fine sarà una risorsa importante per la nostra rosa. Il nostro numero 22 ha sempre giocato con l’Hellas Verona, è giunto da noi in una buona forma fisica: è un’alternativa preziosa, lo valuteremo poiché si è allenato al meglio dopo la rifinitura di oggi pomeriggio prenderò le mie scelte.

Riguardo la formazione da schierare domani ho dei dubbi perché, ad eccezione di Caicedo e Di Gennaro, avrò tutta la rosa a disposizione: ieri Lukaku aveva qualche linea di febbre, ma sarà presente per la sfida. Domani mattina sceglierò la formazione, i miei uomini sanno che ci aspetta un ciclo ricco di partite: tutti dovranno mettersi a disposizione poiché sceglierò gara dopo gara.

Felipe Anderson e Nani sono due giocatori che stanno lavorando molto bene che saranno molto importanti per noi da qui al termine della stagione. Domani affronteremo una compagine che ha affrontato molto bene l’Udinese nell’ultimo turno di campionato: storicamente il Chievo ci dà molto fastidio all’Olimpico, la squadra lo sa perché anche lo scorso anno abbiamo perso contro gli scaligeri. Dovremo esser bravi a concretizzare quel che ci concederà il Chievo: vogliamo far bottino pieno davanti la nostra gente".

Inzaghi suona la carica in vista della sfida contro il Chievo, alla quale non parteciperanno gli infortunati Calcedo e Di Gennaro, oltre allo squalificato Radu. Wallace e Caceres si giocano la terza maglia della linea difensiva composta da De Vrij e Bastos, mentre sulle fasce correranno Basta e Lulic. Parolo, Lucas Leiva e Milinkovic saranno i tre centrali di metà campo, con Luis Alberto dietro a Ciro Immobile.

QUI CHIEVO VERONA - "La squadra è tornata nel migliore dei modi dalla sosta; i miei ragazzi hanno una grande voglia e, sin dal primo giorno, il gruppo ha lavorato al meglio per affrontare una gara molto importante. Avere tutta la rosa a disposizione sarebbe importante, ma non dobbiamo piangerci addosso poiché domenica dovremo mettere tutte le nostre qualità in campo contro una compagine temibile come la Lazio: i biancocelesti vantano grande fisicità, riescono a presentarsi con tante pedine in fase offensiva ed hanno conseguito una compattezza di squadra che ha permesso agli uomini di Inzaghi di disputare un grande campionato. La Lazio finora ha dimostrato grande solidità, non credo abbia dei punti deboli: dovremo dare il massimo per poter impensierire i biancocelesti e per proporre, come sempre, la nostra prestazione con grande coraggio. Domenica dovremo fare i conti con qualche infortunio e, in virtù di tali acciacchi, dovremo comporre un mosaico che possa mettere in difficoltà la Lazio. Difficilmente Meggiorini potrà far parte della sfida. Immobile, come dimostrano i numeri, è tra i migliori attaccanti italiani. Sicuramente è il centravanti azzurro più in forma. Il biancoceleste è bravissimo ad aggredire la profondità, ha grandi capacità di smarcamento ed è molto pericoloso. All’andata li abbiamo messi in difficoltà, vinsero all’ultimo grazie a un gol di Milinkovic ma non meritavamo di perdere. Quella gara però ci ha fatto la capire che con la giusta prestazione possiamo metterli in difficoltà. Dobbiamo pensare a una gara alla volta e puntare a ottenere i tre punti in ogni partita. Ora pensiamo alla Lazio".

Nella conferenza stampa della vigilia, Maran mette in guardia i suoi giocatori sull'avversario che li attende. Inglese, Castro, Meggiorini e Gamberini non saranno della partita, probabile quindi che davanti a Birsa giochino Stepinski e Pucciarelli, mentre a centrocampo Bastien e Depaoli sono in ballottaggio per un posto vicino a Radovanovic ed Hetemaj. Bani e Tomovic sembrano essere i due probabili centrali difensivi, con Cacciatore e Gobbi sulle rispettive fasce di competenza.

ARBITRO - Rosario Abisso di Palermo.