Chievo, continua il momento nero. Gobbi: "Abbiamo le qualità per uscirne"

Le due pause invernali non hanno aiutato il Chievo Verona ad uscire dal suo periodo nero. I gialloblu non vincono una partita da due mesi e se contro l'Udinese avevano iniziato il girone di ritorno con un pareggio e una buona prestazione, ieri 21 gennaio contro la Lazio è arrivata un'altra sconfitta. All'Olimpico il risultato finale è stato pesante, 5-1, ma il difensore Massimo Gobbi, ai microfoni di ChievoTv, ha dichiarato di non dover guardare il punteggio.

C'è amarezza e delusione per la sconfitta, ma a tratti abbiamo fatto una buona gara - ha detto Gobbi - Dobbiamo tirar su la testa e rimetterci a lavorare, perché il momento è difficile e tutto l'impegno che ci mettiamo in settimana non basta. Bisogna continuare a mettercelo per venire fuori da questo periodo. E abbiamo le qualità umane per farlo.

Gobbi non ha commentato le decisioni del Var non favorevoli ai gialloblu, il rigore non concesso a Stepinski e il secondo gol di Milinkovic-Savic con il biancoceleste scattato sul filo del fuorigioco. Per il difensore del Chievo si tratta di episodi che capitano, a volte sono a favore e a volte sono contro. Più dubbioso invece l'allenatore clivense Rolando Maran, convinto che la moviola in campo non abbia fatto piena luce sui due casi. "Si tratta di situazioni al limite - ha detto Maran - Entrambe le decisioni sono dubbie". Oltre a questo, Maran mette nel conto la forza della Lazio, le assenze nella sua rosa e anche le sfortunate autoreti. "È un periodo in cui ci gira male - ha aggiunto il tecnico - Le assenze di Castro, Inglese, Meggiorini e Gamberini sono delle attenuanti, ma non degli alibi. Abbiamo commesso degli errori e dobbiamo essere più solidi. Ma il passivo è esagerato. Fino al 4-1 abbiamo giocato alla pari con un avversario forte, creandoci delle occasioni".