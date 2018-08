Laribi si presenta e l'Hellas si prepara a mettere a segno altri due colpi

Queste le mosse in uscita annunciate nella giornata di martedì dal club scaligero tramite il proprio sito, che nel frattempo continua a lavorare sul fronte del mercato.

Dopo il fallimento, l'acquisto da parte di Aurelio De Lauretiis e l'annuncio della ripartenza dalla Serie D, dal Bari dovrebbero arrivare altri due giocatori, apprezzati da Fabio Grosso: Liam Henderson e Jure Balkovec. Stando ai rumors per i due mancherebbe solo l'ufficialità, mentre aumentano le voci sull'interessamento per Ragusa del Sassuolo.

Chi invece ufficialmente è approdato sulle sponde dell'Adige è Karim Laribi, che nella conferenza stampa di presentazione ha mostrato tutto il proprio entusiasmo per la nuova avventura in gialloblu.

Ecco le sue parole riportate dal club.

È da tempo che sono accostato al Verona, finalmente sono qui e l'Hellas è stata la mia prima scelta e ne sono entusiasta. Non vedo l'ora di iniziare, scalpito letteralmente dalla voglia di scendere in campo, cerco sempre di lavorare al 100%. Il gruppo è in gran parte nuovo, bisogna compattarsi subito e lavorare per cercare di partire forte, ne abbiamo bisogno. Siamo molto uniti, e questo è un ottimo punto di partenza. La stagione sarà davvero lunga, non ci verrà regalato nulla, proviamo a vincere ogni gara senza dare niente per scontato. Il mio ruolo? Mi piace fare il trequartista, ma mi adatto a tutti i ruoli del centrocampo e non solo. Mister Grosso più che nel modulo crede nell'atteggiamento e nella compattezza dei reparti.