Tezenis, prima vittoria in Supercoppa. Battuto il Kleb Ferrara 76-88

Dopo la sconfitta nell'esordio in Supercoppa Old Wild West, la Tezenis Verona si è presa la rivinciata ieri, 11 settembre, in casa del Kleb Basket Ferrara. 76-88 il punteggio finale, con i gialloblu che domenica prossima, 15 settembre, concluderanno la prima fase della competezione, ospitando Udine alle 18 al Palasport di Villafranca.

All'MF Palace di Ferrara, le mani dei tiratori veronesi ci hanno messo un po' per scaldarsi e quindi i primi canestri di Panni, Ebeling e Campbell portano il Kleb sul 7-0. Il distacco resta più o meno invariato per qualche minuti, poi Hasbrouck segna due tiri dalla distanza e riporta la Tezenis a contatto. Con due liberi di Poletti, Verona passa per la prima volta in vantaggio sul 18-19 e resta davanti fino alla fine del primo quarto (20-25).

Nella seconda frazione di gioca continua il momento positivo della Tezenis che aumenta il suo vantaggio fino al 25-41. Ferrara rosicchia dieci punti, ma nell'ultimo minuto del primo tempo Morgillo e Poletti spingono Verona e permettono ai gialloblu di arrivare alla sirena sul 43-54.

All'inizio del terzo quarto, i gialloblu sembrano in grado di gestire il buon vantaggio, ma la rimonta del Kleb parte dal 51-63 e continua fino alla sirena che stoppa l'incontro sul punteggio di 61-65.

Negli ultimi dieci minuti, la Tezenis deve contenere i ferraresi che sentono di avere l'inerzia della gara a favore. Sul 70-71, il Kleb sogna il sorpasso, ma Candussi, Severini e Rosselli riportano Verona a +7 (73-80). Ci sarebbe ancora tempo per un ultimo arrembaggio, ma probabilmete ai ferraresi manca l'energia per abbattere il muro gialloblu e così gli ospiti possono amministrare fino al 76-88.

Kleb Basket Ferrara - Tezenis Verona 76-88

Kleb Basket Ferrara: Wiggs 15, Vencato 6, Petrolati ne, Fantoni 3, Ramazziotti ne, Baldassarre 6, Panni 7, Buffo, Balducci, Ianelli 3, Campbell 23, Ebeling 13. All.Leka.

Tezenis Verona: Poletti 12, Love 8, Beghini, Cacciatori, Candussi 7, Rosselli 12, Udom 9, Severini 9, Morgillo 6, Hasbrouck 25. All. Dalmonte.