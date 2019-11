Calzedonia Verona, ritorno ai tre punti. Vittoria nel derby contro Padova

Ieri, 17 novembre, nella sesta giornata di Superlega, la Calzedonia Verona è tornata a guadagnare tre punti e lo ha fatto aggiudicandosi il derby veneto in casa della Kioene Padova.

Verona non ha concesso nulla agli avversari fin dai primi scambi (4-8). In attacco, i gialloblu passano bene con Asparuhov e con Boyer, mentre Padova ha nel giapponese Ishikawa la principale fonte di punti. Padova prova a ridurre lo svantaggio (6-9), ma si ritrova presto sotto di sei punti (10-16), un divario che verrà mantenuto fino alla fine primo set (19-25).

Nel primo parziale la differenza fra le due squadre l'ha fatta il muro, fondamentale che nel secondo set sarà ancora più determinante. L'andamento del match non cambia, buona partenza della Calzedonia (3-9) che poi amministra fino al 17-25 finale.

Il terzo è il set più combattuto. La Kioene perde il contatto con gli avversari solo nella fase centrale del parziale (11-16), sbagliando tanto e soffrendo in ricezione. Boyer stende il tappeto rosso per la vittoria veronese, che arriva con i punti finali di Asparuhov (21-25).

Vittoria molto importante per la classifica, per il punteggio e per il gioco - ha detto l'allenatore della Calzedonia Verona Radostin Stoytchev - Abbiamo lavorato molto bene a muro mettendoli in difficoltà in attacco: Boyer ha chiuso bene la sua zona, e Cester e Solé sono stati molto dinamici e per la squadra di casa è stata molto dura in fase offensiva. L'unico momento buio è stato nel terzo set quando pensavo di averla già chiusa, ma poi siamo riusciti a portarla a casa e questo conta più di tutto.

Kioene Padova - Calzedonia Verona 0-3

Kioene Padova: Polo 6, Bassanello (L), Merlo ne, Fusaro ne, Cottarelli 0, Canella ne, Dadani (L), Volpato 5, Travica 1, Ishikawa 8, Casaro 0, Randazzo 6, Hernandez 11, Barnes 0. All. Baldovin.

Calzedonia Verona: Kluth ne, Marretta 0, Birarelli 9, Asparuhov 9, Boyer 21, Franciskovic 0, Solé 8, Cester 7, Spirito 3, Muagututia 5, Zanotti ne, Donati (L), Bonami (L), Chavers ne. All. Stoytchev.