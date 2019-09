Juventus - Hellas Verona, probabili formazioni | Juric: «Testa libera e coraggio»

«Giocare come al solito, con la testa libera, con coraggio e senza pensare di difenderci tutta la partita». Sono queste le indicazioni che l'allenatore dell'Hellas Verona Ivan Juric ha dato ai suoi giocatori alla vigili della partita di domani, 21 settembre. I veronesi giocheranno in casa dei campioni d'Italia della Juventus. E il fischio d'inizio alle 18 lo darà l'arbitro designato per la gara dell'Allianz Stadium, Federico La Penna della sezione di Roma.

«Loro hanno giocatori veramente forti, soprattutto quando cambiano passo, ma non credo sia impossibile fare risultato: sicuramente non dobbiamo sentirci già sconfitti», ha aggiunto Juric, sicuro che l'avversario di domani non sarà condizionato dalle fatiche di Champions League. La Juventus ha esordito mercoledì scorso, 18 settembre nella massima competizione europea, pareggiando in casa dell'Atletico Madrid, e domani giocherà la sua terza gara in una settimana. «Faranno qualche cambio, ma hanno tutte prime scelte», ha commentato il tecnico dell'Hellas.

E le conferme arrivano anche da Torino, dove l'allenatore bianconero Maurizio Sarri che ha assicurato qualche cambiamento, anche se non ha specificato quali. Dybala potrebbe partire dal primo minuto, anche se per Sarri non è ancora al top della condizione. E ci potrebbe essere spazio anche per uno due giocatori arrivati questa estate in bianconero, Ramsey o Rabiot.

Nell'Hellas Verona, invece, la certezza è che in attacco sarà titolare Di Carmine. «Ha tutte le qualità per farsi valere anche in Serie A - ha detto Juric - Si sta allenando bene ed è entrato con la carica giusta contro il Milan».

L'unico squalificato dell'incontro è Stepinski dell'Hellas Verona. Queste le probabili formazioni di Juventus - Hellas Verona: