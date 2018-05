Juventus - Hellas Verona, probabili formazioni | Sarà la partita degli addii

Per molti sarà un addio. Un addio triste oppure festoso, ma comunque un addio. La partita di domani, 19 maggio, alle 15 all'Allianz Stadium di Torino sarà l'ultima sia per alcuni giocatori della Juventus sia per altri atleti dell'Hellas Verona. Ovviamente per i bianconeri sarà un addio festoso perché al termine della gara si terrà la cerimonia della consegna dello scudetto. Mentre per i gialloblu sarà l'ultima partita ufficiale di una stagione conclusa con la retrocessione in Serie B e quindi con un gruppo da ricreare e certamente con una nuova guida tecnica.

È comprensibile che, in una situazione simile, l'allenatore dell'Hellas Verona Fabio Pecchia abbia deciso di non svolgere la consueta conferenza stampa della vigilia per parlare di un match che non ha nessuno spunto tecnico da offrire. Più loquace invece il tecnico bianconero Massimiliano Allegri che sulla partita di domani ha detto semplicemente che sarà un "momento di festa e di saluto". Ha già detto che sarà l'ultima gara in maglia Juventus Gianluigi Buffon, ma anche Asamoah e Lichtsteiner il prossimo anno non giocheranno a Torino. Sicuro che Lichtsteiner e Buffon giocheranno dal primo minuto. Asamoah invece potrebbe entrare a partita in corso. Nell'Hellas invece sarà l'ultima panchina per Pecchia, che non potrà schierare né Valoti né Kean (quest'ultimo di sicuro il prossimo anno non giocherà a Verona). E anche nel Verona scenderanno in campo diversi giocatori che probabilmente il prossimo anno vestiranno altri colori, come ad esempio Ferrari, Vukovic o Petkovic.

L'arbitro designato per l'incontro è il signor Pinzani di Empoli. Queste le probabili formazioni: