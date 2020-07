Juve Stabia - Chievo Verona probabili formazioni | Ritorna Segre

Non sarà un ultima chiamata per il Chievo Verona, né per la Juve Stabia. Le due squadre gialloblu, dopo la partita di domani, 17 luglio, avranno a disposizione altre tre gare per raggiungere i rispettivi obiettivi. Entrambe però si giocano tanto nella 35esima giornata del campionato di Serie B, in programma alle 21 alle stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia.

Da quando il torneo è ripreso dopo lo stop forzato per il Covid, la Juve Stabia non ha mai vinto. Il suo cammino è iniziato con quattro sconfitte ed è continuato con due pareggi. Risultati che pongono ora i campani al quart'ultimo posto in classifica e con alle spalle Trapani e Cosenza in ascesa. Il Chievo, invece, questa estate ha colto tre pareggi, due sconfitte e ha vinto solo con il Frosinone. Meglio della Juve Stabia, ma con la grande differenza che i veronesi non lottano per salvezza. L'obiettivo del Chievo è rientrare nella zona playoff, perché l'ultimo insuccesso con la Cremonese ha fatto scivolare i clivensi al nono posto e quindi fuori dalla lotta per la promozione.

«Ci mancano cinismo e cattiveria per ottenere risultati migliori», ha dichiarato il tecnico dei veronesi Alfredo Aglietti, aggiungendo di non aver recuperato tutti i suoi giocatori indisponibili. Rientrerà Segre dalla squalifica, ma non parteciperanno alla trasferta gli infortunati Obi, Vaisanen e Cotali.

Nella Juve Stabia di Fabio Caserta non ci sarà sicuramente il terzino destro Vitiello per squalifica e dovrebbe essere ancora indisponibile l'ex attaccante dell'Hellas Cissé.

L'arbitro dell'incontro sarà Ivano Pezzuto della sezione di Lecce. La partita potrà essere seguita in diretta streaming su VeronaSera. Queste le probabili formazioni: