Calzedonia, Franciskovic: «Siamo un grande team con voglia di vincere»

Altra presentazione ieri, 11 settembre, per la Calzedonia Verona. Al BluVolley Sporting Club, il palleggiatore statunitense classe '95 Jennings Franciskovic è stato protagonista insieme al direttore sportivo Gian Andrea Marchesi.

«Per me è un onore presentare Franciskovic - ha detto Marchesi - Abbiamo la certezza che darà un grande contributo, lo abbiamo cercato già da aprile, e abbiamo trovato accordo molto velocemente, perchè lo volevamo con insistenza, pur essendo lui nel radar di diverse squadre. Ha sposato già nel passato la qualità del lavoro di coach Stoytchev, lo conosce bene e sa come vuole improntare il gioco. Sarà quindi molto utile per creare un nuovo gruppo che ci darà soddisfazioni, importante per la crescita della squadra. Possiede grandi doti tecniche e fisiche, una capacità di salto importante, ottime doti di battuta e muro. Tutte caratteristiche che ci permetteranno di creare alternative al nostro sestetto».

Sono molto eccitato di cominciare la stagione - ha aggiunto Franciskovic - Verona è un grande team, tutti sono pienamente nello spirito di squadra e hanno voglia di vincere, stiamo lavorando molto bene. Sono curioso di vedere come cresceremo. Finora ci siamo allenati solo tre settimane e sono andate benissimo. Non vedo l'ora anche di conoscere i tifosi. So di poter contribuire, in particolare, all'aspetto offensivo del gioco. Ora so cosa vuol dire vivere in Italia anche fuori dalla pallavolo, l'esperienza con un gioco di livello più alto e più veloce mi hanno fatto maturare esperienza e conoscere il livello della competizione.