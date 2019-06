Calzedonia Verona, ecco l'alzatore americano Jennings Franciskovic

Un giovane palleggiatore americano indosserà la maglia della Calzedonia Verona. L'annuncio ufficiale della BluVolley di ieri sera, 11 giugno, ha confermato le voci di mercato che giravano attorno al nome di Jennings Franciskovic. L'atleta di Chicago, classe '95, è un nuovo acquisto del club gialloblu e a Verona potrà abbracciare il suo connazionale Thomas Jaeschke.

Franciskovic ha già giocato in Italia nella stagione 2017/18 con il Modena Volley, vincendo anche una Supercoppa Italiana. L'atleta ha però dovuto abbandonare il gruppo modenese per problemi fisici. A livello universitario, ha giocato nella squadra della University of Hawaii at Manoa, dove al suo ultimo anno è stato inserito nella lista dei migliori giocatori universitari statunitensi.

Nel suo palmarès anche un Coppa Panamericana vinta nel 2015 con la nazionale degli Stati Uniti Under 21.