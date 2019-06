Arrivata l'ufficialità: Ivan Juric è il nuovo allenatore dell'Hellas Verona

L'Hellas Verona FC comunica di aver affidato a Ivan Jurić la guida tecnica della prima squadra per la prossima stagione sportiva 2019/20. L'allenatore croato ha firmato un contratto che lo legherà al club a partire dal 1° luglio 2019 e fino al 30 giugno 2020. Con sincera stima il Club ringrazia Alfredo Aglietti e il suo staff, esempi di professionalità, audacia e attaccamento a questi colori dimostrati con il raggiungimento della promozione in Serie A, e augura loro le migliori fortune per il futuro.

Atteso in queste ore, è arrivato nel primo pomeriggio di venerdì l'annuncio del club scaligero sulla guida tecnica della prossima stagione. Ha prevalso dunque la volontà di affidarsi ad un tecnico che già aveva assaggiato la massima serie, sull'idea di confermare chi ha guidato la squadra con successo in questi playoff.

Juric, nella sua carriera di allenatore, ha guidato il Crotone nella storica promozione in A della stagione 2015/2016, prima di approdare al Genoa l'anno successivo, dove in tre stagioni ha collezionato altrettanti esoneri.

L'allenatore dunque guiderà la squadra che dal 10 al 21 luglio tornerà in ritiro nella location trentina di Primiero San Martino di Castrozza. #Primiero2019, per il terzo anno consecutivo, vedrà i gialloblù nuovamente ospiti dell'Hotel Luis nel periodo della preparazione alla prossima Serie A.

