Virtus Verona, depositata l'istanza di deroga per giocare le gare casalinghe a Cittadella

La Società Virtus Verona ha comunicato in una nota ufficiale l'avvenuto deposito dell'istanza di deroga per disputare le proprie gare interne della stagione 2018/2019 nel campionato di serie C allo stadio Piercesare Tombolato di Cittadella (PD).

La Società Virtus Verona ha precisato altresì che la richiesta è stata effettuata al fine di adempiere regolarmente alla scadenza fissata per la valutazione dei criteri infrastrutturali.

La Virtus Verona infatti ha reso noto che i lavori di adeguamento in corso allo stadio Gavagnin-Nocini sono in via di ultimazione e l'obiettivo, come già annunciato, resta quello di potervi giocare già dalla prima gara ufficiale della prossima stagione.