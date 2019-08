Balotelli all'Hellas Verona? L'ipotesi che scatena il web

Mario Balotelli svincolato di lusso in cerca di collocazione. Da tempo si parla di un suo possibile ritorno nella serie a italiana. Si era a lungo accarezzata la suggestiva ipotesi di un approdo nella neopromossa Brescia, una sorta di ritorno a casa per Balotelli, ma è di oggi la notizia che, se confermata, avrebbe del clamoroso. A lanciarla è il quotidiano La Gazzetta dello Sport che riferisce di un'ipotetica «offerta concreta ed importante al giocatore» che sarebbe stata inoltrata dall'Hellas Verona.

Niente più che una delle tante voci di calciomercato d'agosto? Può essere, sta di fatto che, secondo il noto quotidiano sportivo, l'agente di Balotelli Mino Raiola e lo stesso giocatore starebbero «valutando la proposta in queste ore». Balotelli è in cerca di rilancio dopo la stagione all'Olimpique Marsiglia, ma l'eventuale approdo in terra scaligera potrebbe essere complicato da diversi fattori "ambientali". Anzitutto la forte rivalità tra Brescia ed Hellas, cosa che consentirebbe in un colpo solo a Balotelli di suscitare malumori e sentimenti contrastanti tanto nella tifoseria bresciana che in quella scaligera.

Con quest'ultima, peraltro, non mancano alcuni precedenti "conflittuali", il più noto risalente a quando i supporters gialloblu, a mo' di provocazione e sfottò, indirizzarono a Balotelli cori in suo favore, «mandandolo in confusione» come lui stesso rivelò in seguito. Resta dunque da capire, ammesso e non concesso che la società di via Belgio abbia davvero nel mirino Balotelli, se i precedenti rapporti non semplici coi tifosi potrebbero rivelarsi più forti di un'eventuale offerta invitante. Nel frattempo sui social è già divampata l'accesa discussione tra favorevoli e contrari.

Sul fronte dei movimenti di mercato un po' più concreti, intanto, si stanno svolgendo in queste ore le visite mediche per il laterale serbo Darko Lazovic che prossimamente dovrebbe essere ufficializzato dall'Hellas. Nel pomeriggio di oggi, inoltre, presso la sala stampa del Centro Sportivo "Paradiso" di Peschiera del Garda, è in programma il media event dedicato a Koray Gunter, difensore giunto in prestito dal Genoa.