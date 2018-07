Preso il centrocampista Samuel Gustafson, l'Hellas Verona va in ritiro alla guida di Grosso

Al via il ritiro di Primiero2018 dell'Hellas Verona, in programma da sabato 7 a domenica 22 luglio. La squadra, agli ordini di mister Fabio Grosso, è già partita alla volta della località, dove nel pomeriggio si svolgerà il primo allenamento della stagione. Si è unito ai nuovi compagni anche l'ultimo arrivato in casa gialloblù Samuel Gustafson, così come il portiere classe 2000 Mattia Chiesa.

Calciomercato Hellas

L'Hellas Verona FC ha infatti annunciato in mattinata di aver acquisito, a titolo temporaneo, le prestazioni sportive del centrocampista Samuel Gustafson, classe 1995, dalla società Torino FC.

L'Hellas Verona FC aveva inoltre già ieri ufficialmente comunicato di aver acquisito, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Deian Boldor, classe 1995, dalla società Bologna FC. Il calciatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021. Contestualmente, l'Hellas Verona FC ha precisato di aver ceduto, a titolo temporaneo, le prestazioni del calciatore Nicolò Casale alla società FC Sudtirol.