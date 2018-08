Frattura ad una costola sinistra, il Chievo Verona perde anche Hetemaj

Due partite, due sconfitte e due infortuni. Nelle prime due gare del calendario di Serie A, il Chievo Verona ha affrontato avversari sulla carta più forti, Juventus e Fiorentina, e non è riuscito a guadagnare neanche un punto. E alla malasorte nel sorteggio del calendario si è aggiunta quella degli infortuni che hanno bersagliato il club gialloblu. Contro la Juventus, Sorrentino si era fratturato il naso. Contro la Fiorentina, è uscito dal campo prima del tempo il centrocampista Perparim Hetemaj. Per uno scontro di gioco, il finlandese è stato sostituito dal nuovo acquisto Obi ed è stato poi portato per accertamenti all'ospedale Careggi di Firenze.

Il bollettino medico diffuso dal Chievo Verona parla di "frattura composta della IX costa di sinistra" e di "tempi di recupero da valutare". Difficile però che Hetemaj possa scendere in campo contro l'Empoli.