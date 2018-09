Inaugurato a Verona il nuovo punto d’incontro degli sportivi "Veronamarathon Hub"

Non chiamatelo "negozio". Quello che è stato inaugurato ieri a Verona in Circonvallazione Cornicelli 7 è molto di più, è il Veronamarathon Hub. Restrittivo parlare solo di negozio, perché nella ideazione della Vrm Eventi con il nome "Hub", tradotto suona piuttosto come "centro" oppure "fulcro". Innanzitutto, dunque, c'è un nuovo luogo d’incontro e di riferimento per tutti i runner veronesi e non solo.

Nel nuovo centro polifunzionale Veronamarathon Hub, che ha visto oggi 8 settembre il taglio del nastro ufficiale alla presenza dell’Assessore allo Sport e Tempo libero del Comune d Verona Filippo Rando e diversi altri illustri ospiti, graviterà un gruppo di professionisti al servizio dello sportivo.

Il primo "Running Center" d'Italia

Fuori dall’Hub vi sono le mura dove sarà possibile correre e allenarsi all’aria aperta, dentro servizi e tanta assistenza. Una concezione di spazi e luoghi in chiave moderna e di livello internazionale, solo alcune tra le più importanti maratone nel mondo possono annoverare quello che si potrebbe definire un "Running Center". In Italia certamente non si è ancora visto nulla di simile in maniera così strutturata, a conferma della già nota qualità organizzativa da parte di Vrm Eventi. Fondamentale e doveroso affermare che tutto questo oggi non esisterebbe se ancora una volta il Presidente Dario Bergamini, venuto a mancare pochi mesi fa, non avesse avuto la brillante idea di concepirlo e con la forte determinazione di renderlo realtà nell’inverno scorso.

I servizi disponibili

Un vero punto d’incontro tra i cittadini e chi vive la città facendo sport ad ogni livello, magari anche turisti italiani o stranieri che a Verona sono di passaggio. Previsti e già in programma seminari, workshops e press conference. Tra i servizi troviamo fisioterapia e massaggi, vi sarà un osteopata, un podologo e una nutrizionista.

Ci si potrà iscrivere direttamente agli eventi come la Veronamarathon, la ZeroWind Cangrande Half Marathon, la Last 10 oppure la Gensan Giulietta&Romeo Half Marathon o la Christmas Run. Si potrà godere della compagnia di allenamenti di gruppo di ogni tipo, in primis ad esempio gli Happy Hour, ovvero gli allenamenti collettivi all’orario dell’aperitivo, proposti ormai da qualche anno per preparare al meglio le varie gare.

Le consulenze

Come ogni negozio che si rispetti c’è anche la parte relativa alle calzature da corsa: Veronamarathon Hub è a tutti gli effetti un nuovo centro specializzato running dove insieme alla vendita si offre una preziosa consulenza sulla calzatura per ogni podista. Questo grazie a Francesco Pisciotta che ha maturato una pluriennale esperienza nel settore e a Stefano Stanzial, direttore Generale di Veronamarathon Eventi: «Sono e siamo talmente entusiasti ed elettrizzati di questo progetto che io stesso – fa sapere Stanzial -, come ho fatto per tanti anni in passato sarò insieme Francesco nel reparto calzature del nuovo "Hub". Sarò felice di dare la mia esperienza maturata in tanti anni agli atleti che verranno a cercare la scarpa giusta per correre. E’ una nuova sfida per tutti quanti». Presenti i migliori marchi, in primis Joma che dal 2017 è lo sponsor tecnico ufficiale degli eventi Veronamarathon.

Questi i professionisti del Veronamarathon Hub: