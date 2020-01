Il futuro di Federica Pellegrini oltre Tokyo 2020: «Potrei andare avanti dopo le olimpiadi»

«Potrei continuare dopo l'olimpiade di Tokyo 2020. La gara con me stessa è sempre accesa». Così si è espressa la campionessa del nuoto Federica Pellegrini ai microfoni di Sky, rinnovando l'attenzione mediatica circa il suo futuro impegno sportivo che, stando a queste dichiarazioni, potrebbe anche non terminare dopo le prossime olimpiadi estive.

La nuotatrice, nel corso dell'intervista, ha infatti spiegato che le emozioni in vasca sono tuttora vive più che mai: «Sento ancora le farfalle nello stomaco ed è meglio così. - ha dichiarato Federica Pellegrini - Se fossi troppo tranquilla significherebbe che non mi interessa più il risultato, invece quella tensione mi porta ad essere sempre attiva e più concentrata. Il fatto di sentirsi così in ogni gara è una fortuna».

C'è spazio anche per una battuta di spirito al riguardo: «Sto pensando seriamente di andare avanti, ma solamente per non sentire più "è l'ultima, è l'ultima"», dice sorridendo la campionessa che poi aggiunge: «I colpi di testa fanno parte della mia vita, però adesso facciamo Tokyo e poi ci pensiamo. Vedremo, non voglio sbilanciarmi, adesso facciamo prima le qualifiche e poi vediamo».