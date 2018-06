Chievo, Hetemaj e Confente rimangono. Mandelli allenerà la Primavera

Niente Turchia per Perparim Hetemaj. Sul centrocampista finlandese del Chievo Verona giravano voci di un suo possibile trasferimento all'estero ed era forte l'interessamento di un club turco. La notizia comunicata oggi, 27 giugno, dal club gialloblu è che Hetemaj ha prolungato il suo contratto e resterà un giocatore del Chievo almeno fino al 2020, con un'opzione per il 2021. Potrà quindi salire il numero delle presenze finora totalizzate dal giocatore classe '86 con la maglia del Chievo. Hetemaj è infatti il terzo giocatore straniero per numero di partite giocate in gialloblu. Al momento se ne contano 218, e meglio di lui hanno fatto solo Frey (221) e Luciano (316).

L'ufficializzazione di Hetemaj ne segue altre comunicate sempre dal Chievo, che ha prolungato il contratto anche al portiere Alessandro Confente fino al 2023. In più sono stati affidati alcuni ruoli per il settore giovanile. Il responsabile della Primavera e delle Under del Chievo Verona sarà Andrea Catellani, mentre Paolo Mandelli è il nuovo allenatore della Primavera gialloblu.

Si esauriscono qui le notizie ufficiali provenienti dal club della diga, dove il lavoro di programmazione per la prossima stagione sembra procedere senza grandi intoppi, nonostante il deferimento per il caso delle plusvalenze fittizie. Continuano, infatti, a susseguirsi le voci di calciomercato. Rimane sempre calda la strada che virtualmente collega Verona e Cagliari. Lucas Castro potrebbe andare a giocare per gli isolani, mentre Marco Andreolli potrebbe lasciare la Sardegna per tornare in riva all'Adige. Secondo il Corriere di Verona, poi, un altro senatore potrebbe lasciare il Chievo. È il portiere Stefano Sorrentino che potrebbe andare a fare il secondo al Napoli. La Gazzetta dello Sport ha invece rivelato alcuni nomi di atleti che piacciono al Chievo Verona. Si tratta del difensore Gaetano Letizia e dell'attaccante Enrico Brignola del Benevento, oltre a Stefano Sabelli del Bari.