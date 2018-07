Il nuovo Hellas convince anche Hans Peter Briegel: "Sono ottimista"

Si respira ottimismo in casa Hellas Verona dopo l'amichevole disputata sabato contro l'Heidenheim, formazione tedesca che si prepara per la prossima Bundesliga. Al termine dei 90 minuti che hanno visto entrambi le reti inviolate, i gialloblu si sono imposti ai calci di rigore grazie alla parata di Silvestri.

Ma a convincere maggiormente Fabio Grosso è stata la buona prestazione offerta dalla squadra: queste le sue parole riportate dal sito della società.

Abbiamo fatto una buona gara, siamo stati bravi a saper resistere nei momenti in cui gli avversari hanno saputo metterci in difficoltà e a creare qualche buona occasione. C'è ancora tantissimo da migliorare, con il lavoro quotidiano. I tifosi? Non mi aspettavo di vedere così tanta gente qui per noi, questa è una cosa molto bella. L'unico modo che abbiamo di ringraziarli è dare sempre tutto in campo e provare a vincere più partite possibili. La loro è una passione immensa, che anche dopo le delusioni resta forte e oggi ce lo hanno dimostrato. Coppa Italia? Vogliamo scendere in campo per cercare di essere protagonisti, dando sempre il massimo a prescindere dal modulo. Chi sarà con noi in questa stagione dovrà avere ben chiaro in che Club si trova e con che ambizioni.