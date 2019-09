Hellas Verona - Udinese, le probabili formazioni | In attacco torna Stepinski

Il primo turno infrasettimanale arriva nella quinta giornata di Serie A, che mette di fronte allo stadio Bentegodi Hellas Verona e Udinese, con il calcio d'inizio fissato per le ore 19 di martedì.

I complimenti ricevuti per la sconfitta di misura arrivata contro la Juve non aiutano la classifica e questo Juric lo sa bene, per questo chiede ai suoi di tornare subito a fare punti e peraltro contro una concorrente per la salvezza: dopo un ottimo inizio, i gialloblu intendono quindi conquistare la vittoria.

Dopo il successo arrivato all'esordio, i friulani hanno collezionato tre sconfitte consecutive, che li hanno spediti nella parta basse della classifica. Tudor deve dunque trovare un risultato positivo, anche per dare più morale ai suoi giocatori.

I PRECEDENTI - Le due formazioni si sono scontrate al Bentegodi in 14 occasioni, 7 delle quali hanno visto la vittoria dei padroni di casa, mentre 6 sono i pareggi e 1 solo il successo degli ospiti.

QUI HELLAS VERONA - Con Kumbulla squalificato, Bessa infortunato, Badu, Crescenzi e Bocchetti da valutare, Juric non dovrebbe comunque stravolgere la propria formazione, nonostante l'impegno ravvicinato. In difesa dunque dovrebbe tornare Dawidowicz (favorito su Empereur), tra Rrahmani e Gunter, mentre a centrocampo Veloso dovrebbe rimanere al suo posto, con Amrabat che potrebbe rifiatare a favore di Henderson. Sulla trequarti potrebbe trovare posto Pessina a discapito di uno tra Verre e Zaccagni, mentre Stepinski sarà la punta centrale.

QUI UDINESE - Tudor può contare su tutta la rosa, fatta eccezione per De Paul (squalificato) e Ter Avest (infortunato). Samir e Becao dovrebbe essere confermati, ma a posto di De Maio dovrebbe esserci Troost-Ekong. A centrocampo dovrebbe riverdersi Mandragora, con Larsen, Walace, Jajalo e Ken Sema, mentre davanti l'insostituibile Lasagna dovrebbe essere affiancato da Nesterovski, avvantaggiato su Pussetto e Okaka.

ARBITRO - Daniele Chiffi di Padova.