Hellas Verona - Spezia, le probabili formazioni | Un'altra occasione per Tupta

La Serie B torna in campo nella serata di martedì, con l'Hellas Verona che alle ore 21 sfida lo Spezia allo stadio Bentegodi.

Dopo la vittoria di sabato contro il Crotone, i gialloblu sono saliti in vetta alla classifica, mostrando costanti passi avanti sotto il profilo del gioco e dell'intesa tra i reparti. Lo stesso Grosso però ha poi parlato di aspetti da migliorare e il primo turno infrasettimanale può diventare un banco di prova importante per una squadra che ambisce a tornare in Serie A.

Vittoriosi nell'ultima di campionato contro il Cittadella, i ragazzi allenati da Marino corrono per restare nella zona "alta" e magari giocarsi poi le proprie possibilità agli eventuali playoff. Un risultato positivo al Bentegodi darebbe ai liguri ancora più entusiasmo per continuare ad inseguire il proprio obiettivo.

I PRECEDENTI - Le due formazioni, nella serie cadetta, si sono incrociate al Bentegodi in 14 occasioni, 9 delle quali hanno visto la vittoria dei padroni di casa. Uno solo il successo dei liguri sul terreno di gioco veronese, mentre 4 sono i pareggi registrati.

QUI HELLAS VERONA - I dubbi per Fabio Grosso riguardano soprattutto il reparto offensivo. Con Pazzini che lunedì ha proseguito nel differenziato e Di Carmine impegnato nel recupero, il tecnico potrebbe decidere di riaffidarsi a Tupta, viste le condizioni non ancora ottimali di Cissè, magari sorretto da Ragusa e Matos. A centrocampo si candida per un posto da titolare Zaccagni, vicino al quale dovrebbero esserci ancora Colombatto e Henderson, con Laribi e Gustafosn probabilmente panchina. In difesa dovrebbero restare al loro posto Caracciolo e Marrone, mentre Balkovec potrebbe dare un turno di riposo a Crescenzi.

QUI SPEZIA - Dopo aver fatto lo sgambetto costato la testa della classifica al Cittadella, Marino vuole provarci anche con i gialloblu, affidandosi ancora al 4-3-3 con Galabinov terminale offensivo e Bidaoui e Okereke sugli esterni. A centrocampo l'unico vero ballottaggio sembra essere quello tra Crimi e Maggiore, mentre in difesa dovrebbe agire la linea composta da De Col, Terzi, Giani e Augello.

ARBITRO - Valerio Marini di Roma.