Hellas Verona - Sassuolo, le probabili formazioni | Recuperano Verde e Buchel

Sfida delicata al Bentegodi per la trentatreesima giornata di Serie A, con l'Hellas Verona che ospita il Sassuolo nella serata di mercoledì.

L'ennesima caduta arrivata sul campo del Bologna, non ha permesso ai gialloblu di sfruttare una ghiotta occasione per superare il Crotone e agganciare la Spal. Ora la formazione guidata da Fabio Pecchia deve trovare i tre punti se vuole abbandonare il penultimo posto in classifica e tentare l'allungo decisivo per la salvezza.

Il punticino guadagnato con il Benevento ha invece permesso agli emiliani di tenere la zona retrocessione a quattro punti, ma chiaramente non è un distacco che fa dormire sonni tranquilli a Iachini, che se dovesse perdere a Verona verrebbe risucchiato a ridosso del terzultimo posto.

I PRECEDENTI - Nel massimo campionato le due formazioni si sono scontrate solamente 3 volte sul terreno di gioco scaligero, 2 delle quali hanno visto la vittoria dei padroni di casa, mentre in un'occasione la sfida è finita in parità.

QUI HELLAS VERONA - Non sono pochi i nodi da sciogliere per Fabio Pecchia alla vigilia dello scontro salvezza. Caracciolo infatti è squalificato e Boldor, Kean, Calvano, Bianchetti e Fossati (trauma nella zona acromio-clavicolare della spalla sinistra) sono alle prese con i rispettivi acciacchi, quindi difficilmente disponibili. In difesa Ferrari ed Heurtaux si giocano un posto al fianco di Vukovic, con l'italiano che in caso lascerebbe il posto sulla fascia a Bearzotti o Romulo, mentre dall'altra parte dovrebbe rientrare Souprayen, con Felicioli che si accomoderà in panchina. A centrocampo dovrebbe rientrare Buchel e al suo fianco ci sarà probabilmente uno tra Franco Zuculini e Valoti. Se non verrà schierato come terzino, Romulo dovrebbe essere al suo posto sula corsia di destra, mentre sull'altra fascia potrebbe tornare Fares, con Verde e Cerci davanti e Petkovic pronto a subentrare.

QUI SASSUOLO - Letschert, Goldaniga, Sensi e Lirola non saranno della partita, ma Iachini deve valutare anche le condizioni di Consigli. Peluso, Acerbi e Dell'Orco dovrebbero quindi comporre la linea difensiva a tre, mentre per la mediana i candidati principali sono Mazzitelli, Magnanelli e Missiroli, con Adjapong e Rogerio sulle fasce. In attacco dovrebbero partire invece Babacar e Politano.

ARBITRO - Marco Guida di Torre Annunziata.