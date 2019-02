Hellas, battuta la Salernitana. Pazzini: «Avevamo bisogno della vittoria»

La palla doveva entrare perché avevamo troppo bisogno di questa vittoria. Meritavamo anche qualcosa in più. Adesso abbiamo fatto due vittorie di fila, dobbiamo cercare di sfruttare questo andamento e continuare così.

Ai microfoni di Dazn, Giampaolo Pazzini ha commentato così il suo gol e la vittoria di ieri, 22 febbraio, dell'Hellas Verona sulla Salernitana. Un successo che in questo momento proietta i gialloblu al terzo posto nella classifica di Serie B a pari punti con il Benevento e a quattro lunghezze dalla capolista Brescia. L'Hellas però ha una partita in più rispetto ai bresciani e addirittura due in più rispetto al Benevento che ha già scontato il turno di riposo. Il terzo posto in classifica è dunque solo virtuale, ma la squadra di Fabio Grosso è al quinto risultato utile consecutivo e se continuera a macinare punti potrà tornare protagonista della lotta per la promozione.

Abbiamo dimostrato di poter fare bene e siamo contenti del risultato - ha commentato Grosso a fine partita - Nel secondo tempo siamo arrivati più volte davanti alla porta attaccando gli spazi, ma ci manca un pizzico di cattiveria perché potevamo sbloccarla e poi chiuderla prima.

Ora all'Hellas non resta che godersi il turno di campionato in programma oggi e domani e vedere i risultati delle altre squadre di alta classifica. A riposare è il Palermo, che è secondo in graduatoria, e non ci sono scontri diretti. Mentre uno scontro diretto è ciò che attende l'Hellas Verona nella prossima giornata, quando martedì 26 febbraio alle 21 affronterà il Lecce. «Credo che anche a Lecce il gruppo dimostrerà le proprie potenzialità per continuare ad andare avanti», ha anticipato Grosso.