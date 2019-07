L'Hellas è partito per il ritiro di Primiero, nel gruppo anche Bocchetti

Grazie al nulla osta dello Spartak Mosca, anche Salvatore Bocchetti è partito verso Primiero oggi, 10 luglio, per il ritiro dell'Hellas Verona. Ancora non è stato ufficializzato il suo passaggio in gialloblu, ma il difensore fa già parte del gruppo e da domani mattina si metterà agli ordini di Ivan Juric nel primo allenamento della squadra. E chissà, forse potrà anche scendere in campo domenica nella prima amichevole contro l'Us Primiero.

Questi convocati per il ritiro dell'Hellas Verona:

Portieri: Berardi, Borghetto, Silvestri.

Difensori: Almici, Balkovec, Bocchetti, Casale, Crescenzi, Dawidowicz, Empereur, Faraoni, Kumbulla, Rrahmani, Vitale.

Centrocampisti: Bessa, Danzi, Henderson, Lucas, Marrone, Zaccagni.

Attaccanti: Di Carmine, Di Gaudio, Lee, Pazzini, Ragusa, Traore e Tupta.

Contestualmente l'Hellas Verona ha comunica l'intera composizione dello staff tecnico per la stagione sportiva 2019/20:

Allenatore: Ivan Juric.

Allenatore in seconda: Matteo Paro.

Team Manager: Sandro Mazzola.

Preparatore dei portieri: Massimo Cataldi.

Preparatore atletico: Paolo Barbero.

Preparatore atletico: Stjepan Ostojic.

Preparatore atletico: Riccardo Ragnacci.

Match Analyst: Guido Didona.

Scouting: Michele Orecchio.

Magazziniere: Tomas Bodini.

Magazziniere: Zeno Sabaini.

Responsabile Sanitario: Dario Donato.

Medico Sociale: Paolo Righi.

Fisioterapista: Umberto Improta.

Fisioterapista: Mattia Todeschini.

Fisioterapista: Marius Udrescu.

