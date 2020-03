L'Hellas Verona prepara il ritorno in campo, ma perde Borini e Faraoni

È arrivata l'ufficialità per i recuperi di campionato dell'Hellas Verona, causati dalla diffusione del Coronavirus. I gialloblu scenderanno in campo domenica 8 marzo alle ore 15 allo stadio Ferraris contro la Sampdoria (partita trasmessa da Sky) per la 7a giornata, mentre il 18 marzo alle ore 18.30 al Bentegodi verrà recuperata la 6a contro il Cagliari (partita trasmessa da Dazn): entrambe naturalmente saranno disputate a porte chiuse.

I gialloblu nel frattempo hanno continuato a preparsi in vista della ripresa del campionato, con Juric che però sarà costretto a rinunciare a due pedine importanti come Borini e Faraoni, ancora fermi in infermeria. Questo il comunicato della società.