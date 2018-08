Hellas Verona, Ragusa: "Vogliamo far riavvicinare i tifosi alla squadra"

Speriamo di far riavvicinare i tifosi alla squadra il prima possibile. La nostra è una tifoseria calda ed è utile alla squadra. Cercheremo di fare delle partite importanti e di vincere per far riavvicinare tutti quanti.

Non una promessa, ma un impegno Antonino Ragusa lo ha preso con i tifosi dell'Hellas Verona. Il nuovo attaccante gialloblu è stato presentato ufficialmente oggi, 17 agosto, e al termine della presentazione ha mandato un messaggio ai supporter scaligeri: il gruppo farà di tutto per far dimenticare la delusione della passata stagione. Un impegno non facile vista la difficoltà del campionato di Serie B, che Ragusa conosce bene. "Ogni partita sarà difficile - ha detto l'attaccante - Siamo tra le favorite, ma le favorite sono tante. In più, è un campionato che riserva sempre delle sorprese. C'è sempre una squadra o due che non ti aspetti e che giocano il campionato della vita. Noi vogliamo essere tra le protagoniste".

Ragusa ha firmato con l'Hellas un contratto fino al 2022, segno che si vuole fermare a lungo in questa piazza. "Non è l'ultima occasione, ma è un'ottima occasione per mettersi in mostra a livello personale e a livello collettivo e per trovare una promozione importante per me, per i miei compagni, per il mister e per tutto l'ambiente", ha detto Ragusa.

E non finiranno con quella di oggi le presentazioni dell'Hellas Verona. La società ha infatti ufficializzato un nuovo acquisto, quello di Santiago Colombatto dal Cagliari. Inoltre, come già previsto, si è conclusa l'avvenutura si Samuel Souprayen all'Hellas. Il difensore andrà a giocare in Francia, all'Auxerre. Viene sempre dato per certo ma ancora non è stato ufficializzato, infine, l'arrivo del difensore Alan Empereur.