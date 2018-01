Hellas, ecco Bruno Petkovic: "Voglio migliorare ed essere più concreto"

Nella settimana che porta alla ripresa del campionato e quindi alla partita tra l'Hellas Verona e il Crotone, la società gialloblu ha salutato Caceres e dato il benvenuto ai due nuovi attaccanti a disposizione dell'allenato Fabio Pecchia. Dopo Matos, oggi 18 gennaio è stato presentato Bruno Petkovic che ha ammesso che già quando indossava la maglia del Trapani sapeva che l'Hellas era interessato a lui. La carriera dell'attaccante croato però proseguì nel Bologna e solo in questa finestra di mercato invernale è stato possibile per lui l'approdo in gialloblu. "Già in estate c'era la possibilità di venire a Verona ma per tanti motivi non è stato possibile - ha detto Petkovic alla stampa veronese - Finalmente ora sono qua. Meglio adesso che mai".

Un giocatore istintivo che si è descritto in questo modo. "Mi affido molto alla mia tecnica e alla mia invenzione - ha detto - Posso fare la punta centrale ma mi posso anche abbassare perché mi piace avere i miei compagni vicini per creare delle occasioni pericolose. Come tutti, anche io devo crescere e se guardiamo i numeri è ovvio che la mia crescita deve passare attraverso l'essere più concreto".

Matos e Petkovic andranno a fare reparto con le altre punte dell'Hellas, come Kean e Pazzini. Un reparto spesso criticato, ma le prime impressioni di Petkovic sono state positive.

Ho trovato uno spogliatoio unito - ha dichiarato il nuovo arrivato del Verona - C'è tanta differenza tra giocatori giovani ed esporti ma si sta trovando un solido equilibrio. Vogliamo tutti andare nella stessa direzione e quindi la squadra sta bene. Siamo a tre punti dalla salvezza, l'obiettivo non è lontanissimo, non ci serve un'impresa. Dobbiamo lavorare con serenità e i risultati arriveranno.

E il primo risultato che tutti vorrebbero che arrivasse è una vittoria nella prossima partita perché quello con il Crotone è uno scontro salvezza.