Hellas Verona, è arrivato Petkovic. Ora si lavora sul ritorno di Boldor

Dopo l'annuncio dell'arrivo ufficiale di Matos era dato per imminente anche quello di Bruno Petkovic che puntualmente è arrivato nel tardo pomeriggio di ieri, 11 gennaio, anche attraverso il sito internet dell'Hellas Verona. La società gialloblu quindi ottiene un secondo rinforzo per l'attacco, con l'acquisto a titolo temporaneo fino al 30 giugno dal Bologna del calciatore croato che già da oggi si mette a disposizione dell'allenatore Fabio Pecchia.

L'altro nome accostato in questi giorni all'Hellas è quello del difensore rumeno Deian Boldor. Anche lui di proprietà del Bologna, ha già vestito la maglia gialloblu la scorsa stagione giocando nove partite e segnando anche il suo finora unico gol in carriera contro il Cesena. Il suo ritorno a Verona viene dato per certo, ma si attende ancora l'ufficialità.

Infine, in uscita la fila di squadra interessate a Bessa si è allungata e le maggiori pretendenti pare siano Lazio e Fiorentina. Si resta però alle parole dichiarate dal direttore sportivo gialloblu FIlippo Fusco: "Se dovessero arrivare delle offerte per Bessa le valuteremo, ma non abbiamo intenzione di cederlo". Altro giocatore dato come ipotetico partente è Pazzini, ma anche lui dovrebbe rimanere a Verona.