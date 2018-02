Hellas Verona. Pazzini in prestito al Levante e Bessa fa le visite per il Genoa

L'Hellas Verona FC comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, le prestazioni sportive dell'attaccante Giampaolo Pazzini alla società Levante U.D.

Come riporta il sito ufficiale della società gialloblu, l'attesa fumata bianca è arrivata e Giampaolo Pazzini, assoluto protagonista del ritorno in Serie A dell'Hellas Verona, è stato ceduto in prestito in Spagna.

Per quanto riguarda Daniel Bessa invece, il centrocampista ha sostenuto le visite mediche per il Genoa e verrà presto data l'ufficialità del suo trasferimento in rossoblu, con la formula del prestito di 18 mesi con diritto di riscatto.