Hellas Verona stanco, pareggio nella seconda amichevole. Ufficiale l'arrivo di Radunovic

È terminata 1-1 la seconda amichevole del Verona nel ritiro di Primiero, contro la Top 22 Calcio Dilettante. I carichi di lavoro degli ultimi giorni si sono fatti sentire e, rispetto alla gara di domenica contro il Primiero i ritmi del match sono stati notevolmente più bassi.

Nel primo tempo il Verona è passato in vantaggio con Di Carmine per poi sbattere contro il palo con Crescenzi, mentre nella ripresa la Top 22 ha trovato il pareggio grazie alla rete di Righetti.

Corsa e fraseggio ma niente gol per i gialloblù nel finale, che nella mattina di oggi, giovedì 18 luglio, riprenderanno gli allenamenti a ritmo serrato verso l'ultima amichevole di sabato contro l'Union Feltre.

Soddisfatto a metà il tecnico Juric: «Non sono riuscito a vedere ciò che avrei voluto, - ha dichiarato al termine della gara - ma capisco che il lavoro sia tanto e le gambe siano pesanti. Si passa anche da queste partite in cui si vede proprio che si fa fatica ad andare e sono comprensibili, le ho già vissute in passato, i calciatori hanno bisogno di assimilare i carichi. Per il reparto offensivo l'idea è di trovare fra le linee uno che attacchi la profondità e, se entrambi gli uomini dietro la punta giocano bene, allora si può veramente fare male alla squadra avversaria».

Per quanto riguarda il mercato l'Hellas Verona FC ha comunicato di aver acquisito, a titolo temporaneo, le prestazioni sportive del calciatore Boris Radunovic dall'Atalanta. Il portiere serbo, classe 1996, ha già raggiunto la squadra in ritiro a Primiero. Contestualmente il club scaligero ha comunicato di aver ceduto, a titolo temporaneo, le prestazioni sportive del difensore classe 1998 Andrea Badan alla società Carrarese Calcio.